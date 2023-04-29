Рантанен о решающем матче серии с «Сиэтлом»: надеюсь, наш опыт поможет нам в седьмой игре
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Нападающий «Колорадо» Мико Рантанен оценил победу «Эвеланш» в шестом матче серии с «Сиэтлом» (4:1). Хоккеисты «Эвеланш» избежали вылета и сравняли счёт в серии 3-3. Решающий матч состоится на площадке «Колорадо» 1 мая.
«Волевая победа на выезде. Теперь осталась только одна игра, победитель получает всё, и я надеюсь, наш опыт поможет нам. Мы задали отличный уровень интенсивности с самого начала матча и были неумолимы. Это первый матч в серии, когда мы делали это все три периода. Мы были безжалостны при игре с шайбой и без неё, поддерживали друг друга на льду», — цитирует Рантанена пресс-служба НХЛ.
Напомним, «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли.
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