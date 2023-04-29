Стали известны капитан и девять ассистентов сборной «России 25»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг назвал капитанов и ассистентов команды. Примечательно, что помощниками капитана сборной будут сразу девять хоккеистов.

«Капитаном команды будет Д'Артаньян. Это Хуснутдинов. Ассистентов девять человек. Бардаков, Хайруллин, Глотов, Никишин, Елесин, Педан, Пашнин, Джиошвили, Мисюль. Это ядро команды», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.