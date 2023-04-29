«Ак Барс» открыл счёт в концовке первого периода в решающем матче финала КХЛ с ЦСКА

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На последней минуте стартового игрового отрезка при счёте 0:0 нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров совершил сольный проход, продавив Ярослава Дыбленко. Форвард казанцев, выехав на пятачок и сблизившись с голкипером ЦСКА Адамом Рейдеборном, послал шайбу над плечом шведского стража ворот и открыл счёт в матче.

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