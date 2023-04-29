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ЦСКА дважды забил «Ак Барсу» за 76 секунд и вышел вперёд в решающем матче — 3:2

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К началу второго периода счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте казанцы проиграли борьбу за своими воротами. Сергей Плотников отобрал шайбу и отдал передачу на пятачок. Там Владислав Каменев низом бросил под самую штангу и сравнял счёт — 2:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через 76 секунд ЦСКА вышел вперёд. В позиционной атаке хоккеисты гостей отдали шайбу на синюю линию, оттуда защитник Даррен Диц нанёс щелчок в касание под перекладину и забил гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».