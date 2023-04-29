ЦСКА дважды забил «Ак Барсу» за 76 секунд и вышел вперёд в решающем матче — 3:2

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К началу второго периода счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 31-й минуте казанцы проиграли борьбу за своими воротами. Сергей Плотников отобрал шайбу и отдал передачу на пятачок. Там Владислав Каменев низом бросил под самую штангу и сравнял счёт — 2:2.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Через 76 секунд ЦСКА вышел вперёд. В позиционной атаке хоккеисты гостей отдали шайбу на синюю линию, оттуда защитник Даррен Диц нанёс щелчок в касание под перекладину и забил гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 29 апреля 2023
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:46
-
19:42
-
19:41
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:39
-
19:36
-
19:36
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
18:39
-
18:20
-
18:15
-
18:11
-
18:00
-
17:53
-
17:47
-
17:38
-
17:26
-
17:19
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
16:17
-
16:03