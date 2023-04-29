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В «Ак Барсе» ответили на вопрос о будущем главного тренера Зинэтулы Билялетдинова

В «Ак Барсе» ответили на вопрос о будущем главного тренера Зинэтулы Билялетдинова
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин ответил на вопрос о будущем главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Кроме того, специалист рассказал о планах по усилению состава. Валиуллин также ответил на вопрос о будущем российского нападающего Дмитрия Воронкова. Слухи активно связывают форварда с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

«Есть ли понимание по поводу будущего Дмитрия Воронкова? В сезоне постоянно были с ним на связи. Всё зависит от него. Он знает, какие у нас есть к нему предложения. Мы поддержим любое его решение.

«Ак Барс» был чемпионом межсезонья по усилению состава? Думаю, что нам нужны два-три нападающих. Будут небольшие точечные изменения. Проделывалась работа, чтобы был костяк, рынок не такой сейчас богатый, все это видят.

От чего зависит, останется ли Билялетдинов главным тренером «Ак Барса»? Исключительно от его решения», — приводит слова Валиуллина официальный сайт «Ак Барса».

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