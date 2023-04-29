Генменеджер «Ак Барса» рассказал, нанесли бы фамилию Знарка на кубок в случае победы

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин после поражения команды в финале Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3, 3-4) объяснил ситуацию с защитником Вячеславом Войновым. Хоккеист пропустил две последние встречи решающей серии с армейцами. Кроме того, Валиуллин ответил на вопрос, нанесли бы фамилию экс-тренера казанцев Олега Знарка на кубок в случае завоевания трофея.
«Какая ситуация с Войновым? Да, у него было повреждение. Он катался и делал упражнения. Кто из игроков играл с травмой? Три-четыре игрока были с серьёзными травмами.
Команду начинал тренировать Знарок, в случае победы нанесли бы его фамилию на плашке? Если бы выиграли, то почему бы и нет? Мы всегда говорили, что Олег Валерьевич проделал большую работу. Что-то не пошло, подкорректировали. Мы с ним в хороших отношениях. Он много сделал для России и для республики.
Данис Зарипов не стал шестикратным обладателем Кубка Гагарина, есть ли понимание, что он будет делать дальше? Надо с ним поговорить и узнать, как он видит своё будущее в клубе. В мае поговорим с ним на эту тему», — приводит слова Валиуллина официальный сайт «Ак Барса».
- 29 апреля 2023
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