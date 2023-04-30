Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин оформил дубль

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент публикации новости счёт в пользу гостей — 4:3.

Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин уже оформил дубль. На 13-й минуте встречи Клим забросил первую свою шайбу с длинной дистанции, выведя гостей вперёд в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вторую шаубу Костин забросил на 31-й минуте, снова выводя свою команду вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До этого матча Костин забил лишь один гол в серии.