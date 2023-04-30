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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин оформил дубль

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин оформил дубль
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» проходит шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент публикации новости счёт в пользу гостей — 4:3.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Перерыв
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар, Экхольм) – 01:25 (5x5)   1:1 Дурзи (Фиала, Байфилд) – 08:13 (5x5)   1:2 Костин (Маклауд, Деарне) – 12:12 (5x5)   1:3 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 24:06 (5x4)   2:3 Кемпе (Фиала, Арвидссон) – 26:36 (5x4)   3:3 Фиала (Даути, Арвидссон) – 28:16 (5x4)   3:4 Костин (Ямамото, Деарне) – 30:54 (5x5)

Российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин уже оформил дубль. На 13-й минуте встречи Клим забросил первую свою шайбу с длинной дистанции, выведя гостей вперёд в счёте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вторую шаубу Костин забросил на 31-й минуте, снова выводя свою команду вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До этого матча Костин забил лишь один гол в серии.

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