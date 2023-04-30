Кадейкин, Кареев, Мухамадуллин и ещё три игрока покинули «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» сообщил о расставании с нападающими Александром Кадейкиным и Владиславом Картаевым, а также защитниками Шакиром Мухамадуллиным, Райаном Мёрфи и Виктором Антипиным. Так же клуб покинул голкипер Андрей Кареев.
Кадейкин провёл в Уфе пять сезонов и сыграл 327 матчей, в которых набрал 179 (63+116) очков. В минувшем сезоне Александр побил собственный рекорд результативности в регулярке, набрав 39 (13+26) очков, и оформил свой первый хет-трик в КХЛ.
Антипин выступал за «Салават Юлаев» с января 2021 года и набрал 10 (1+9) очков в 83 матчах.
Мёрфи в минувшем сезоне провёл 49 матчей, в которых набрал 18 (4+14) очков.
Картаев вновь присоединился к «Салавату Юлаеву» в 2019 году. Воспитанник уфимского клуба за это время провёл 189 матчей и набрал 32 (19+13) очка.
За минувший сезон Кареев провёл 30 матчей, в которых четыре раза сыграл «на ноль» и пропустил 53 шайбы при 92,7% отражённых бросков.
Мухамадуллин является воспитанником «Салавата Юлаева» и выступал за команду с 2019 года. За это время Шакир сыграл 189 матчей, в которых набрал 45 (13+32) очков.
- 30 апреля 2023
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