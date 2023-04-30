Бывший главный тренер «Салавата» Лямся возглавил финский «Лукко»

Экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся возглавил финский «Лукко», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025. На посту главного тренера финский специалист сменил Марко Виртанена.
«Прежде всего я хочу продолжить хорошо проделанную до меня работу в клубе, проявить свою индивидуальность и навыки. Мне нравится работать с людьми и вести их за собой, я работаю с игроками один на один.
В КХЛ мне довелось испытать будни очень жёсткой лиги, а в молодёжной сборной [Финляндии] я увидел и прочувствовал международную игру на высшем уровне», — приводит слова Лямся официальный сайт «Лукко».
Напомним, сейчас Лямся является главным тренером молодёжной сборной Финляндии. В КХЛ 43-летний специалист провёл пять лет (2017-2022) в уфимском клубе, а последние два года он возглавлял «Салават».
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