Бывший главный тренер «Салавата» Лямся возглавил финский «Лукко»

Экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся возглавил финский «Лукко», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025. На посту главного тренера финский специалист сменил Марко Виртанена.

«Прежде всего я хочу продолжить хорошо проделанную до меня работу в клубе, проявить свою индивидуальность и навыки. Мне нравится работать с людьми и вести их за собой, я работаю с игроками один на один.

В КХЛ мне довелось испытать будни очень жёсткой лиги, а в молодёжной сборной [Финляндии] я увидел и прочувствовал международную игру на высшем уровне», — приводит слова Лямся официальный сайт «Лукко».

Напомним, сейчас Лямся является главным тренером молодёжной сборной Финляндии. В КХЛ 43-летний специалист провёл пять лет (2017-2022) в уфимском клубе, а последние два года он возглавлял «Салават».