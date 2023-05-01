«Нефтехимик» покинул голкипер Александр Судницин

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30 апреля 2023 года завершился срок контракта вратаря Александра Судницина с «Нефтехимиком». Пресс-служба клуба объявила о том, что голкипер покидает нижнекамцев.

«Мы благодарим Судницина за пять сезонов совместной самоотверженной и честной работы. 61 победа, 14 «сухарей», почти 10 тысяч минут на льду, и самое главное – любовь болельщиков стаи! Желаем Александру только успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Нефтехимика».

Воспитанник Красноярска в прошедшем регулярном сезоне сыграл 23 матча, в которых одержал 10 побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,75. В розыгрыше Кубка Гагарина 35-летний вратарь провёл три матча, одержав одну победу.

Судницин в сезоне-2016/2017 стал бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги в составе «Локомотива».