Президент ЦСКА Есмантович прокомментировал возможную работу Фёдорова в НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о том, что главный тренер армейцев Сергей Фёдоров может уехать работать в НХЛ.

«Раздражали появлявшиеся по ходу плей-офф слухи, что Сергея Фёдорова зовут в НХЛ то «Детройт», то «Коламбус»? Да вообще не раздражало. Я знаю Серёгу хорошо. Есть разные силы, которые хотели внести в наши ряды, в нашу команду разлад или какой-нибудь клин, поэтому мы не реагируем. Мы все профессиональные люди.

Если реально позовут за океан, отпустим? Ой, это вопрос к Сергею.

Но как принималось решение о назначении Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА? Игорь Иванович Сечин (глава «Роснефти», является председателем наблюдательного совета ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») принял это решение. Когда было принято решение закончить контракт с Никитиным, начали обсуждать кандидатуру тренеров, и Игорь Иванович на правах председателя совета сказал: «А у нас есть готовый тренер. Давайте доверим ему», — приводит слова Есмантовича «Известия».

Ранее Есмантович выразил уверенность, что голкипер Иван Федотов вернётся в армейский клуб после прохождения службы в армии.