Генменеджер «Авангарда» прокомментировал отношения клуба с представителями Мирошниченко

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал взаимоотношения клуба с представителями Ивана Мирошниченко.

«Мы ещё в феврале предлагали Мирошниченко переподписать контракт. Был предварительный разговор с его папой. Несмотря на то что даже по текущему контракту Ваня получал очень и очень немаленькие деньги для своего возраста, был самым высокооплачиваемым игроком нашей молодёжки, та сторона отказалась от переговоров.

У нас действительно была договорённость о том, что мы отпускаем его в последний год контракта, если будет желание попробовать себя в НХЛ. Отношения у нас остались рабочие, никаких проблем. Мы не стали удерживать игрока и пошли ему навстречу. А до этого с первых дней болезни Вани взяли на себя все расходы по его лечению и восстановлению. Рады, что он вернулся на лёд. В данной истории, мне кажется, вопросов к нам быть не может.

Что же касается его представителей, в России у него нет агента, мы контактировали с его отцом, с которым также остались в хороших отношениях. Другое дело, что, как я уже сказал клубной пресс-службе, моё мнение — уезжать ему рано. На следующий год были бы хорошие шансы проявить себя в КХЛ, но Ваня и его команда выбрали свой путь», — сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.