Артюхин: отъезд Грицюка в Америку не нужен никому, прежде всего — самому игроку

Бывший нападающий СКА и «Авангарда» Евгений Артюхин положительно оценивает возможный переход Арсения Грицюка в петербургский клуб.
«Насколько я понимаю, в ходе переговоров между «Авангардом» и Грицюком возникли серьёзные разногласия — в Омске он вряд ли остаётся. В таком случае лучшая альтернатива для него — уйти в СКА. В Петербурге строят команду, ориентированную на атаку, где талант Арсения сможет раскрыться в полной мере. Мы уже видели, как в СКА помогали развитию многих похожих хоккеистов ранее, да и в завершившемся сезоне на высокий уровень вышел Марат Хуснутдинов. Уверен, у Грицюка в Петербурге тоже будет всё в порядке.
Для «Авангарда» такой ход — тоже неплохое решение. Вряд ли в Омске захотят укреплять прямых конкурентов по Восточной конференции, а из клубов Запада СКА – самый оптимальный вариант. Ещё один возможный вариант — это отъезд в Америку. Думаю, сейчас он не нужен никому — ни КХЛ, ни сборной, ни, прежде всего, самому хоккеисту, которому лучше всего продолжить развитие на родине, а не где-нибудь в АХЛ», — сказал Артюхин «Чемпионату».
- 1 мая 2023
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