А. Юдин: если Грицюк не хочет оставаться в «Авангарде» — нужно идти в СКА

Бывший защитник СКА, «Авангарда» и сборной России, тренер Александр Юдин считает переход в СКА лучшим вариантом для Арсения Грицюка.
«Говорят, Грицюк не хочет оставаться в «Авангарде» — он поссорился с Крыловым и пути назад нет. Если это правда, то Арсению нужно переходить в СКА. В Питере делают ставку на атакующий хоккей, на креативных нападающих, как Жафяров, Хуснутдинов, Хайруллин. Талант Грицюка в СКА точно будет востребован, ему еще и помогут стать лучше. Подтянут слабые стороны, разовьют сильные.
Ничего провального для «Авангарда» в этом переходе я не вижу. Бывает так, что игрок и клуб устают друг от друга — это хоккей и жизнь. В таком случае надо скорее расставаться. СКА в прошлом году отдал Ткачева в тот же «Авангард» и это пошло на пользу всем — СКА выиграл Кубок Континента, Ткачев выдал сильный сезон в Омске. Взаимная встряска сработала. Также надо сделать и в случае с Грицюком, только по обратному маршруту — из Омска в Питер. А вот уезжать в Америку я бы Арсению сейчас не советовал. Пробиваться с нуля через АХЛ будет очень сложно. Можно совсем потеряться. Тогда даже в сильные клубы КХЛ вернуться будет непросто», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 1 мая 2023
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