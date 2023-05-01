Роман Ротенберг назвал капитана и ассистентов «России 25» на матч с Беларусью

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался в преддверии старта майского турне команды. Завтра, 2 мая, подопечные Ротенберга сыграют с командой Беларуси в Челябинске.

«Наша сборная уже в Челябинске, завтра начинаем суперсерию! Конечно, мы пользуемся любой возможностью отточить детали, поэтому перед вылетом успели провести полноценную тренировку, отработали элементы, которые планируем показать в завтрашней игре. Могу сказать, что капитаном завтра будет Хуснутдинов, ассисентами — Педан и Елесин, а полный состав объявим уже завтра. Не пропустите первый матч нашей молодой команды — начало в 16.30 по московскому времени (18.30 по челябинскому). Спасибо челябинцам за поддержку — вся команда очень рада, что билеты на оба матча проданы!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.