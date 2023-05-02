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«С другой камеры всё отлично видно». ФХР показала момент с офсайдом в матче с Беларусью

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился первый матч турнира «Лига Ставок Большой тур». Сборная «Россия 25» принимала национальную команду Беларуси. Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.

В середине третьего периода сборная Беларуси забросила шайбу. Тренерский штаб сборной «Россия 25» взяли челлендж на положение вне игры. Судьи после видеопросмотра не зафиксировали офсайд и выписали «России 25» две минуты за затяжку времени. После разговора главного арбитра с Романом Ротенбергом линейные судьи вновь отправились смотреть повтор и изменили своё решение, отменив гол Беларуси.

Федерация хоккея России показала момент с оффсайдом сборной Беларуси с другой камеры.

Второй матч в майском турне сборной «Россия 25» состоится завтра, 3 мая, также в Челябинске. Соперник — сборная Беларуси.