Дементьев рассказал, как «Нью-Джерси» смог нейтрализовать Тарасенко и Панарина в плей-офф

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии с «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4) и оценил игру российских хоккеистов «синерубашечников» Владимира Тарасенко, Артемия Панарина и Игоря Шестёркина.

«Игры на вылет — это совершенно другой хоккей, нежели регулярный чемпионат НХЛ. И игроки, которые проявляют себя очень ярко в той или иной игре, на следующий матч могут быть закрыты соперниками вплоть до того, что у них не будет возможности получать шайбу.

Все прекрасно знают, что наши игроки Владимир Тарасенко и Артемий Панарин обладают серьёзным атакующим потенциалом, поэтому исключение их из борьбы и просто невозможность получить шайбу является приоритетом команды соперника. В этом-то и кроется ответ на вопрос, как игроки «Нью-Джерси» смогли нейтрализовать наших игроков.

Игорь Шестёркин уже находится на таком уровне, что ему и доказывать ничего не надо в том смысле, какой он есть вратарь. Он уже всё показал и о нём все знают. И он проведёнными играми просто подтвердил свой уровень. Великолепное игровое чутьё, боец, выручает в самых сложных ситуациях, помогает своей команде, держит её в игре. Так что Игорь свой уровень подтвердил полностью», — сказал Дементьев в интервью Metaratings.ru.

Тарасенко в серии с «Дэвилз» забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу, на счету Панарина — две голевые передачи.