Каменский сравнил российских голкиперов Илью Самсонова и Сергея Бобровского

Трёхкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил игру российских голкиперов Ильи Самсонова и Сергея Бобровского, которые выступают за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флориду Пантерз» соответственно. Клубы встретятся друг с другом во втором раунде плей-офф НХЛ.
«Торонто Мэйпл Лифс» сыграет с «Флоридой Пантерз» в плей-офф. Нас ждёт дуэль двух российских голкиперов Ильи Самсонова и Сергея Бобровского. Сильнее окажется тот, чья команда сыграет лучше. Но если всё же брать отдельные качества, то Сергей намного опытнее», — сказал Каменский в интервью RT.
Напомним, «Флорида Пантерз» в первом раунде Кубка Стэнли была сильнее лучшей команды регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» (4-3). «Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2 в серии.
- 2 мая 2023
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