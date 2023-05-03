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«Пойду домой и лягу спать». Самсонов — о поражении в первом матче серии с «Флоридой»

«Пойду домой и лягу спать». Самсонов — о поражении в первом матче серии с «Флоридой»
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Вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал, как он будет переживать поражение в первом матче серии с «Флоридой» (2:4). Россиянин отразил 24 из 28 бросков по воротам. «Пантерз» вышли вперёд в серии со счётом 1-0.

«Я пойду домой, поужинаю и лягу спать. Завтра ведь снова встанет солнце, верно?» — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Напомним, в первом раунде сенсационную победу в семи матчах серии с «Бостоном» одержала «Флорида». «Торонто» в свою очередь обыграл «Тампа-Бэй» в серии из шести матчей. Выход во второй раунд для канадской команды стал первым за последние 19 лет.

Следующий матч серии состоится в Торонто, 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск.

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