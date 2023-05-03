«Сегодня он был нашим лучшим игроком». Форвард «Флориды» — об игре Бобровского с «Торонто»

Нападающий «Флориды» Ник Казинс прокомментировал великолепную игру вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в первом матче серии с «Торонто» (4:2). Россиянин отразил 34 из 36 бросков по воротам и был признан третьей звездой встречи.

«Он был великолепен. Он очень хорошо видит шайбу и играет с большой уверенностью. Во втором периоде он держал нас в игре, он также сделал несколько действительно хороших сейвов в третьем периоде. Я думаю, что сегодня он был нашим лучшим игроком», — цитирует Казинса пресс-служба клуба.

Россиянин одержал уже четвёртую победу подряд в текущем плей-офф, три из которых пришлись на серию первого раунда с «Бостоном» (4-3), и повторил клубный рекорд «Флориды» по вратарской победной серии.

Следующий матч серии состоится в Торонто, 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск.