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Президент «Амура» оценил назначение Мартемьянова на пост главного тренера клуба

Президент «Амура» оценил назначение Мартемьянова на пост главного тренера клуба
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Президент «Амура» Александр Никитин высказался о назначении Андрея Мартемьянова на пост главного тренера «Амура». Контракт со специалистом подписан сроком на один сезон.

«Выражаем благодарность губернатору Михаилу Владимировичу Дегтярёву за то, что поддержал это назначение. Андрей Алексеевич – большой профессионал своего дела. Он уже выводил «Амур» в плей-офф в сезоне-2017/2018. Верим, что под его началом команда вновь добьётся высоких результатов», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

Напомним, Мартемьянов провёл в «Сибири» два сезона, в каждом из которых команда занимала шестое место в Восточной конференции, становясь участником плей-офф.

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