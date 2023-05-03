«Северсталь» утвердила Козырева главным тренером клуба и объявила тренерский штаб

«Северсталь» утвердила Андрея Козырева главным тренером и объявила тренерский штаб, сообщает пресс-служба череповецкого клуба. В тренерский штаб войдут также Евгений Ставровский и Вадим Хомицкий.
В нынешнем сезоне Козырев входил в тренерский штаб Игоря Ларионова в «Торпедо». Нижегородская команда провела в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 68 матчей, в которых набрала 90 очков, и заняла четвёртое место в Западной конференции. «Северсталь» последние пять лет возглавлял Андрей Разин, принявший решение покинуть череповчан после вылета из текущего розыгрыша плей-офф.
Ставровский – воспитанник череповецкого хоккея, который входил в штаб юниорской сборной России, был главным тренером «Сочи» и «Северстали», а также возглавлял клуб МХЛ «Алмаз».
Хомицкий с 2019 года входил в тренерский штаб «Сочи» и клуба МХЛ «Капитан».
- 3 мая 2023
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