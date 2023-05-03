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СКА продлил контракт с нападающим Воробьёвым и подписал защитника Земчёнка

СКА продлил контракт с нападающим Воробьёвым и подписал защитника Земчёнка
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Хоккейный клуб СКА подписал новый двухлетний контракт с нападающим Михаилом Воробьёвым и заключил трёхлетнее соглашение с защитником Артёмом Земчёнком, сообщает пресс-служба клуба.

Воробьёв дважды выигрывал бронзовые медали КХЛ в составе петербургского клуба в сезонах-2021/2022 и 2022/2023. В феврале 2023 года стал обладателем Кубка Континента в составе армейцев. В прошлом сезоне КХЛ нападающий установил личный рекорд результативности — набрал 45 (16+29) очков в 73 матчах «регулярки» и плей-офф.

Земчёнок с 2020 года играл за магнитогорский «Металлург». В общей сложности провел в КХЛ 502 матча и набрал в них 112 (22+90) очков.

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