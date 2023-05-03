Светлов: «Эдмонтон» — «Торонто» будет самым эффектным финалом Кубка Стэнли

Известный тренер, олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986 Сергей Светлов рассказал о своих впечатлениях о розыгрыше Кубка Стэнли — 2023.
«В эти дни с удовольствием смотрю плей-офф НХЛ. Как и в КХЛ, эти матчи очень эффектны, преподносят много сюрпризов. И именно из молодой североамериканской сборной-2016 [на Кубке мира] выросли все нынешние фавориты НХЛ.
Лидер сборной-2016 Макдэвид — сегодня главная звезда НХЛ и ведёт за собой «Эдмонтон», не оставивиший шансов «Лос-Анджелесу». Другое украшение той сборной Мэттьюс вместе с «Торонто» выбил едва не ставшую династией «Тампу». Одним из сюрпризов для меня стал вылет действующего чемпиона «Колорадо». Лидер этой команды Маккиннон тоже играл на Кубке мира в сборной молодых звёзд-2016.
Фавориты розыгрыша Кубка Стэнли — 2023? Есть хороший шанс на встречу «Эдмонтона» Макдэвида и «Торонто» Мэттьюса. Думаю, это будет самый эффектный финал», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.
- 3 мая 2023
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