Третьяк: у нас в НХЛ играют 10 вратарей. Это говорит о работе КХЛ и ФХР

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что в НХЛ играет большое количество российских вратарей.
«Три наших звёздных вратаря вылетели? Всё бывает, никто не застрахован от поражения, это хоккей. Бобровский и Самсонов продолжают плей-офф. У нас там 10 вратарей играют, это большой успех. Это говорит о том, что ФХР и КХЛ на протяжении многих лет очень много делает, чтобы работать с вратарями. Я сам провожу каждый год, со всей страны приезжают молодые ребята, мы проводим учебные классы и с тренерами, и с игроками, и с вратарями. Мы очень много занимаемся этим вопросом, потому что вратарь – больше чем полкоманды. Вот если бы в «Тракторе» вратари удачно сыграли, команда могла бы дойти до плей-офф и там хорошо сыграть», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 мая 2023
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