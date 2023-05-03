ФХР не планирует проводить матчи с участием российских игроков НХЛ
Поделиться
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что ФХР не планирует проводить матчи с участием российских игроков НХЛ.
«Матчи с участием российских игроков НХЛ? В августе у нас нет матчей, сборная в это время собираться не будет, а клубы, думаю, не будут оплачивать страховки, они очень большие. Всё упирается в страховки? В принципе, да. Но если клуб хочет пригласить кого-то, они должны оплатить страховку, без неё ни один профессиональный игрок без неё не выходит на площадку. Я это хорошо знаю, потому что сам этим занимался, и когда Овечкин приезжал. Такие правила», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее Третьяк прокомментировал возможное вхождение красноярского «Сокола» в КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2023
-
18:20
-
18:09
-
18:01
-
17:47
-
17:35
-
17:23
-
17:11
-
17:11
-
17:00
-
16:51
-
16:48
-
16:37
-
16:32
-
16:24
-
16:17
-
16:09
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:50
-
14:35
-
14:25
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:50
-
12:35
-
12:25
-
12:20
-
12:04
-
11:55
Партнерский контент