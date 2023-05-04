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Владимир Тарасенко ответил на вопрос о своём будущем в «Рейнджерс»

Владимир Тарасенко ответил на вопрос о своём будущем в «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко заявил, что хочет остаться в команде.

«Да, как я уже сказал, мне нравится быть здесь. Это одна из лучших команд в лиге, если не лучшая. Они делают всё, чтобы игроки просто играли и получали удовольствие от работы», — приводит слова Тарасенко журналистка Молли Уокер в своём «твиттере».

Напомним, в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» в серии проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Тарасенко принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и результативная передача в семи играх.

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