Владимир Тарасенко ответил на вопрос о своём будущем в «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко заявил, что хочет остаться в команде.

«Да, как я уже сказал, мне нравится быть здесь. Это одна из лучших команд в лиге, если не лучшая. Они делают всё, чтобы игроки просто играли и получали удовольствие от работы», — приводит слова Тарасенко журналистка Молли Уокер в своём «твиттере».

Напомним, в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» в серии проиграли «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3-4.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Тарасенко принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и результативная передача в семи играх.