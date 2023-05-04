Драйзайтль стал первым игроком «Эдмонтона» за последние 36 лет, забившим 4 гола в плей-офф
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
Немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал автором покера и повторил клубный рекорд «Ойлерз» по числу шайб в матче плей-офф. Ранее покеры делали Уэйн Гретцки (1983 – дважды), Марк Мессье (1983), Гленн Андерсон (1983) и Яри Курри (дважды – 1985 и 1987).
Всего в текущем плей-офф на счету Драйзайтля 15 очков — 11 голов и четыре результативные передачи в семи матчах. На текущий момент немецкий форвард является лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.
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