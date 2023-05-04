«Особый талант». Тренер «Вегаса» похвалил Драйзайтля за игру в первом матче серии

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди похвалил нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля за игру в первом матче серии с «Ойлерз» (6:4). Немецкий форвард оформил покер, забив одну из шайб броском с отрицательного угла рикошетом от спины вратаря.

«Есть особые игроки, которые делают особые вещи. Сейчас многие пробуют этот бросок. Я думаю, они отрабатывают его на тренировках, из-за линии ворот или с нулевого угла. Может быть, пять лет назад это был плохой гол на совести вратаря, но сейчас это случается часто… Это нехороший гол, но и не курьёзный. Драйзайтль имеет особый талант», — цитирует Кэссиди пресс-служба «Вегаса».

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Драйзайтль стал первым игроком «Эдмонтона» за последние 36 лет, забившим четыре гола в матче плей-офф. Всего в текущем плей-офф на счету Драйзайтля 15 очков — 11 голов и четыре результативные передачи в семи матчах. На текущий момент немецкий форвард является лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.