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Генеральный директор «Амура» объяснил, почему клуб решил пригласить Мартемьянова

Генеральный директор «Амура» объяснил, почему клуб решил пригласить Мартемьянова
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Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь прокомментировал изменения в тренерском штабе клуба и рассказал, почему на должность главного тренера был назначен Андрей Мартемьянов.

«В марте мы рассматривали кандидатуру Вадима Епанчинцева для продолжения сотрудничества в следующем сезоне, но он принял другое решение. Могу сказать, что наше взаимодействие в сезоне было плодотворным, Вадим Сергеевич зарекомендовал себя с наилучшей стороны и как специалист, и как человек. Но так сложилась спортивная жизнь. Мы пожелали ему удачи в дальнейшей карьере, поблагодарили за работу и перевернули эту страницу.

Почему остановили свой выбор на Андрее Мартемьянове? Во-первых, именно с «Амура» в 2016 году начался его успешный путь как главного тренера команды КХЛ. Он зарекомендовал себя в качестве грамотного специалиста, способного добиваться поставленных задач и, начиная с сезона 2017/2018 годов, каждый раз выводил свои команды в плей-офф.

Во-вторых, именно с его именем связан выход в розыгрыш Кубка Гагарина нашего «Амура». Болельщики об этом, безусловно, помнят и, уверен, обеспечат ему тёплый приём. При этом мы пригласили Андрея Алексеевича на должность главного тренера не из-за чувства ностальгии. Он умеет объединять игроков, тренерский штаб и персонал для достижения поставленной цели. Немаловажным фактором стало и то, что его предыдущие команды отличались настоящим бойцовским характером и не могли оставить равнодушными болельщиков.

Важно и то, что Андрею Алексеевичу не нужно объяснять специфику функционирования дальневосточных команд, с нашими перелётами, акклиматизациями, особым балансом работы и отдыха, важностью силы духа, характера и усилий через не могу. Уверен, что он найдёт или вспомнит оптимальный рецепт максимально эффективной работы с учётом дальневосточных реалий.

В комментариях вижу много вопросов, почему контракт подписан только на один сезон. К такой конфигурации мы пришли в процессе переговоров. Идея в том, что за этот сезон мы познакомимся друг с другом поближе и в случае выполнения поставленной задачи продлим соглашение. Соответствующая договорённость между нами есть. Также вы спрашиваете: участвует ли Андрей Алексеевич в селекционной работе? Безусловно. Он и сам предлагает кандидатуры новичков, и участвует в обсуждении потенциальных приобретений. В этом смысле он максимально интегрирован в процесс», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.

Напомним, Мартемьянов провёл в «Сибири» два сезона, в каждом из которых команда занимала шестое место в Восточной конференции, становясь участником плей-офф. Под руководством Мартемьянова в сезоне-2017/2018 «Амур» в последний раз выходил в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Ак Барсу» в пяти матчах.

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