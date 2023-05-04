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Инсайдер: возвращение Кенневилля в НХЛ вполне возможно

Инсайдер: возвращение Кенневилля в НХЛ вполне возможно
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Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, тренер Джоэль Кенневилль может вернуться в НХЛ. В октябре 2021 года опытный специалист оставил пост главного тренера «Флориды» из-за результатов расследования секс-скандала, который произошёл в «Чикаго» в 2010 году.

«Джоэль Кенневилль не получал официального разрешения на работу от НХЛ. Официальный запрос комиссионеру лиги, скорее всего, найдёт одобрение.

Учитывая существующие тренерские вакансии и активные слухи вокруг «Рейнджерс», возвращение Кенневилля в НХЛ более чем реально», – написал Дрегер в своей соцсети.

Кенневилль является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли с «Чикаго» и занимает третье место среди всех тренеров в истории НХЛ по числу матчей (1768) и второе место – по числу побед (969), уступая только рекордсмену Скотти Боумэну (1244).

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