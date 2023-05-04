Генменеджер «Сан-Хосе» прокомментировал подписание контракта с вратарём Романовым
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Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир рассказал про подписание контракта с российским голкипером Георгием Романовым.
«У Георгия отличные габариты, он очень хорошо двигается и атлетичен. Мы чувствуем, что у него есть всё необходимое для успеха», — приводит слова Грира официальный сайт «акул».
Напомним, голкипер системы «Автомобилиста» Романов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» 2 мая этого года. В прошедшем сезоне во Всероссийской хоккейной лиге 23-летний вратарь провёл за «Горняк-УГМК» 31 матч, в которых одержал восемь побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,81. В плей-офф Романов в трёх матчах одержал две победы. На счету Романова есть один матч за «Автомобилист» в регулярке сезона-2022/2023.
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