Генменеджер «Сан-Хосе» прокомментировал подписание контракта с вратарём Романовым

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир рассказал про подписание контракта с российским голкипером Георгием Романовым.

«У Георгия отличные габариты, он очень хорошо двигается и атлетичен. Мы чувствуем, что у него есть всё необходимое для успеха», — приводит слова Грира официальный сайт «акул».

Напомним, голкипер системы «Автомобилиста» Романов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» 2 мая этого года. В прошедшем сезоне во Всероссийской хоккейной лиге 23-летний вратарь провёл за «Горняк-УГМК» 31 матч, в которых одержал восемь побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,81. В плей-офф Романов в трёх матчах одержал две победы. На счету Романова есть один матч за «Автомобилист» в регулярке сезона-2022/2023.