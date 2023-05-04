«Это не что иное, как любовь». Snoop Dogg — о желании купить «Оттаву»

Рэпер Snoop Dogg заявил, что действительно заинтересован в покупке «Оттавы Сенаторз», и рассказал о своём отношении к городу.

«Это не шутка и не трюк. Я хочу получить «Оттаву», потому что Оттава хочет меня. Игроки воодушевлены, сообщество воодушевлено. Я чувствую, что это то, что нужно Оттаве.

Я люблю этот город. Каждый раз, когда я проезжаю по городу, для меня расстилают красную ковровую дорожку. Фанаты, город — каждый. Это не что иное, как любовь.

Когда путешествуешь по миру столько, сколько я, есть определённые места, которые остаются в твоём сердце. Куда бы я ни поехал в Канаде, везде была любовь, но в Оттаве что-то есть. Сейчас идеальное время [для покупки клуба]», — приводит слова музыканта The Athletic.