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Барков забил самый быстрый гол в истории «Флориды» с начала периода в плей-офф НХЛ

Барков забил самый быстрый гол в истории «Флориды» с начала периода в плей-офф НХЛ
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Состоялся второй матч серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В начале второго периода отличился нападающий «Флориды» Александр Барков, который отличился спустя 19 секунд после начала отрезка. Финский форвард забил самый быстрый гол в истории «Флориды» с начала периода в плей-офф НХЛ, установив новый клубный рекорд.

Прежнее достижение принадлежало его партнёру по команде защитнику Брэндону Монтуру, который в этом плей-офф забил гол на 22-й секунде периода. Это произошло в третьем периоде второго матча серии первого раунда с «Бостон Брюинз».

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