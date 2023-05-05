В эти минуты проходит второй матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Сиэтл Кракен». Встреча проходит в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».
На момент написания новости проходит третий период – счёт 4:1 в пользу хозяев.
На 37-й минуте игры нападающий «Далласа» Джо Павелски забил третий гол в матче второго раунда для своей команды и уже пятый гол для себя в текущем сезоне плей-офф НХЛ. Ассистировали ему Тайлер Сегин и Уайатт Джонстон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом Павелски стал первым игроком в истории «Далласа» с пятью голами в двух матчах плей-офф НХЛ. В первой игре с «Сиэтлом» он оформил покер, но его команда всё равно проиграла.
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