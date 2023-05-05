Самсонов на четвёртом месте в истории «Торонто» по пропущенным шайбам за 8 матчей плей-офф

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов проводит свой первый плей-офф в составе «Мэйпл Лифс». За восемь матчей текущего розыгрыша Кубка Стэнли россиянин пропустил 26 шайб.

Таким образом, Самсонов занимает четвёртое место среди вратарей в истории «Торонто» по пропущенным шайбам за первые восемь матчей плей-офф в составе канадского клуба. Он делит это место с Фредериком Андерсеном. Больше всех шайб в истории «Торонто» за первые восемь матчей пропустили Аллан Бестер (с 1987 по 1990 год) и Феликс Потвин (1993 год). На втором месте расположился Эд Белфор (2003-2004), третье место занял Кен Реггет (1986).

На текущий момент Самсонов за пять домашних матчей в плей-офф пропускает в среднем 3,99 шайбы, что является худшим результатом вратарей за всю историю «Торонто», проведших минимум три домашние игры в плей-офф. На втором месте расположился Феликс Потвин (3,48 гола в 1996 году), третье место занял Фредерик Андерсен (3,41 гола в 2019 году).

«Торонто» уступает в серии с «Флоридой» со счётом 0-2 и следующие два матча проведёт на площадке соперника.