«Авангард» получил защитника «Зауралья» Спиценко в обмен на денежную компенсацию

«Авангард» совершил обмен с клубом ВХЛ «Зауралье», в результате которого омский клуб пополнил 23-летний защитник Кирилл Спиценко, сообщает пресс-служба омского клуба. Курганский клуб получил денежную компенсацию. Сообщается, что двусторонний контракт защитника с «Авангардом» рассчитан на два года.
«Спиценко набрался необходимого опыта в ВХЛ, окреп и прибавил в мастерстве. В прошлом сезоне проявил себя в составе «Зауралья», стал стабильным игроком основы, набирал очки, надёжно действовал в обороне. Мы следим за своими воспитанниками, и поэтому решили дать Кириллу возможность проявить себя в системе нашего клуба. Теперь дело за ним», — сказал пресс-службе клуба генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Спиценко в прошедшем сезоне провёл за «Зауралье» 59 матчей, в которых набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности «+5».
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