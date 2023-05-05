Вратарь «Бостона» Улльмарк — об игре в плей-офф: теперь мне жить с этим, не был хорош

Вратарь «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк, допустивший результативную ошибку в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», прокомментировал свою неудачную игру в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Могу сказать, что провёл плей-офф не так, как планировал. Сыграл не лучшим образом в самый неподходящий момент, теперь буду жить с этим. Нам всем приходится проходить определённые жизненные трудности, в частности, когда наступает время плей-офф. Всем приходится бороться с разными проблемами. Я был уверен в своих силах в каждом матче, во время которого выходил на лёд. Будь иначе, меня бы в этих встречах не было», — приводит слова Улльмарка The Score.

«Мишки» проиграли в первом раунде Восточной конференции «Флориде Пантерз» (3-4).