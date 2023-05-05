Вратарь «Бостона» Улльмарк — об игре в плей-офф: теперь мне жить с этим, не был хорош
Поделиться
Вратарь «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк, допустивший результативную ошибку в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», прокомментировал свою неудачную игру в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Могу сказать, что провёл плей-офф не так, как планировал. Сыграл не лучшим образом в самый неподходящий момент, теперь буду жить с этим. Нам всем приходится проходить определённые жизненные трудности, в частности, когда наступает время плей-офф. Всем приходится бороться с разными проблемами. Я был уверен в своих силах в каждом матче, во время которого выходил на лёд. Будь иначе, меня бы в этих встречах не было», — приводит слова Улльмарка The Score.
«Мишки» проиграли в первом раунде Восточной конференции «Флориде Пантерз» (3-4).
Комментарии
- 5 мая 2023
-
17:44
-
17:40
-
17:31
-
17:19
-
17:05
-
16:40
-
16:30
-
16:24
-
15:55
-
15:42
-
15:30
-
15:25
-
15:05
-
14:50
-
14:20
-
13:50
-
13:25
-
13:06
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:31
-
08:16
-
08:00
Партнерский контент