На матче футбольного ЦСКА будут чествовать обладателей Кубка Гагарина

Московский ЦСКА в своём телеграм-канале объявил, что в перерыве матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» на «ВЭБ Арене» будут чествовать действующих обладателей Кубка Гагарина из хоккейного ЦСКА.
«Перед матчем у вас будет возможность сфотографироваться с кубком Гагарина, а в перерыве хоккеисты ЦСКА сделают круг почёта по стадиону!» — сказано в сообщении.
Напомним, ЦСКА в семи матчах финала Кубка Гагарина обыграл «Ак Барс» и во второй раз подряд стал обладателем главного трофея сезона в КХЛ. Под руководством Сергея Фёдорова армейский клуб не проиграл ни одной серии плей-офф за два года.
Футбольный ЦСКА в 25 матчах чемпионата России набрал 48 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущего третьим «Спартака» на одно очко.
- 5 мая 2023
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