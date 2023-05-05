На матче футбольного ЦСКА будут чествовать обладателей Кубка Гагарина

Московский ЦСКА в своём телеграм-канале объявил, что в перерыве матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» на «ВЭБ Арене» будут чествовать действующих обладателей Кубка Гагарина из хоккейного ЦСКА.

«Перед матчем у вас будет возможность сфотографироваться с кубком Гагарина, а в перерыве хоккеисты ЦСКА сделают круг почёта по стадиону!» — сказано в сообщении.

Напомним, ЦСКА в семи матчах финала Кубка Гагарина обыграл «Ак Барс» и во второй раз подряд стал обладателем главного трофея сезона в КХЛ. Под руководством Сергея Фёдорова армейский клуб не проиграл ни одной серии плей-офф за два года.

Футбольный ЦСКА в 25 матчах чемпионата России набрал 48 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место, отставая от идущего третьим «Спартака» на одно очко.