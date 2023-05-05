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Игроки «Бостона» Пастрняк, Крейчи и Носек отказались от участия на чемпионате мира — Delfi

Игроки «Бостона» Пастрняк, Крейчи и Носек отказались от участия на чемпионате мира — Delfi
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Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, а также его одноклубники Давид Крейчи и Томаш Носек отказались от участия на чемпионате в составе сборной Чехии из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Delfi.lv

«Бостон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв в семи матчах «Флориде Пантерз».

Сборная Чехии на чемпионате мира попала в одну группу B с командами Канады, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении. Турнир будет сыгран с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Действующим победителем является сборная Финляндии. Из-за отстранения ЧМ-2023 пропускают сборные России и Беларуси.

Сборная Чехии шесть раз выигрывала чемпионат мира. В последний раз это произошло в 2010 году на турнире в Германии.

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