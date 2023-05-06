Нападающий «Салавата»: в матчах с «Ак Барсом» всегда стараемся огорчить казанских фанатов

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров рассказал о повышенной мотивации в играх «зелёного дерби» с «Ак Барсом». В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ клубы провели между собой шесть матчей и поделили победы поровну.

«Феномен «зелёного дерби» – в противостоянии двух республик. Не только на льду, но и на трибунах: что в Уфе, что в Казани болельщики невероятно поддерживают свои команды в этих матчах. Два соседних региона, которые стараются друг друга обыграть.

Такой настрой от зрителей передаётся хоккеистам, и мы всегда стараемся порадовать наших болельщиков, казанских – огорчить, а «Ак Барс» – наоборот. В этом сезоне было интересно сыграть против Казани, у них в команде Радулов, Шипачёв и другие звёзды. Радулов много выиграл, у него огромный опыт: конечно, хотелось не уступить ему в борьбе, победить. Таких звёзд обыгрывать вдвойне приятно», – цитирует Башкирова пресс-служба КХЛ.

«Салават» в первом раунде плей-офф уступил «Адмиралу» в шести матчах, а «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в решающей игре уступил трофей ЦСКА.