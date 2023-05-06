Новичок «Торонто» Мэтт Нис может пропустить остаток серии с «Флоридой» из-за сотрясения
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Новичок «Торонто» Мэтт Нис может пропустить остаток серии с «Флоридой» из-за сотрясения, полученного во втором матче серии. 20-летний форвард точно не примет участия в двух выездных матчах «Торонто». Его возвращение в возможном пятом матче и далее до конца серии оценивается как маловероятное, сообщает пресс-служба НХЛ.
Силовой форвард «Флориды» Сэм Беннетт сначала толкнул форварда на борт, а затем с силой повалил его на лёд. Арбитры встречи не стали наказывать нападающего «Пантерз», а Нис покинул площадку до конца матча.
В семи матчах в текущем плей-офф в активе нападающего четыре очка — заброшенная шайба и три результативные передачи.
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