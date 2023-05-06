Светлаков — об успехах ЦСКА: никто не хочет останавливаться на том, чего мы добились

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков рассказал, в чём секрет успеха армейского клуба, который выиграл два Кубка Гагарина подряд, и как справляется с усталостью во время плей-офф. Также ЦСКА становился обладателем трофея в сезоне-2018/2019.

«ЦСКА многие сравнивают с роботами, которые могут играть вполсилы, но если игра пойдёт неудачно, вовремя включатся и победят? Я бы не сказал, что мы включаемся, когда захотим. Просто все ребята знают, что нужно сделать, чтобы победить, чтобы переломить в свою пользу игру, если она не складывается. Мы знаем, какой опыт уже приобрели в прошлые сезоны. Играем вместе не один год. Взаимодействие друг с другом улучшалось всё это время. Отсюда такой результат.

Как удаётся выдерживать плей-офф, когда все серии растягиваются на шесть-семь матчей, как это было у ЦСКА нынешней весной? Разумеется, усталость накапливается. Но о ней никто не думает. Особенно в седьмом матче финала, когда до трофея один шаг, надо выстоять, забить, сделать последнее усилие для успеха. Тем более мы уже набрались опыта играть такие длинные серии. Так что справляемся.

Сколько ещё ЦСКА будет держаться на вершине КХЛ? Не знаю, время покажет. Никто не хочет останавливаться на том, чего мы добились», — цитирует Светлакова «Известия».