Форвард системы «Колорадо» Мальцев опроверг информацию о переходе в «Спартак»

Нападающий фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев опроверг информацию, что со следующего сезона будет выступать за московский «Спартак». Ранее Мальцев после проигрыша 0:5 в плей-офф выразил надежду, что провёл последний матч в АХЛ.
«В номере. Чуть успокоился. Посмотрел, пока ехали, все ссылки и ваши комменты. Не, ребят. Я даже не общался ни с кем. Серия шла важная, мы так-то выиграть хотели. Завтра прилетим в Денвер. Агент свяжется, тогда узнаю, что и как. Ещё раз всем спасибо за поддержку!» — написал Мальцев в своём телеграм-канале.
Информацию о переходе Мальцева в московскую команду, которой принадлежат права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге, сообщил Metaratings.
В нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился.
- 6 мая 2023
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
17:16
-
17:03
-
16:33
-
16:28
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
14:01
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:55
-
08:35
-
08:20
-
07:47
-
07:20
-
07:07
-
05:46
-
04:27
-
03:51