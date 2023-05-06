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Форвард системы «Колорадо» Мальцев опроверг информацию о переходе в «Спартак»

Форвард системы «Колорадо» Мальцев опроверг информацию о переходе в «Спартак»
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Нападающий фарм-клуба «Колорадо» Михаил Мальцев опроверг информацию, что со следующего сезона будет выступать за московский «Спартак». Ранее Мальцев после проигрыша 0:5 в плей-офф выразил надежду, что провёл последний матч в АХЛ.

«В номере. Чуть успокоился. Посмотрел, пока ехали, все ссылки и ваши комменты. Не, ребят. Я даже не общался ни с кем. Серия шла важная, мы так-то выиграть хотели. Завтра прилетим в Денвер. Агент свяжется, тогда узнаю, что и как. Ещё раз всем спасибо за поддержку!» — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

Информацию о переходе Мальцева в московскую команду, которой принадлежат права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге, сообщил Metaratings.

В нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился.

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