Ротенберг разобрал причины первого поражения сборной «Россия 25» в серии с Беларусью

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о причинах поражения своей команды в матче с Беларусью (4:7) на турнире Qazaqstan Hockey Open.
«Между матчами занимали команду восстановлением. Было время, только чтобы выспаться, потому что поздно закончили. Максимально работали на восстановление, и, в принципе, ребята играли на высоких скоростях, не уступали свежему сопернику в движении. Нам было тяжелее, потому что мы уже сыграли одну игру на турнире, но мы имели все шансы выиграть. Надо было лучше реализовывать свои моменты, где-то помочь вратарю. Ещё усилим, у нас есть резервы. Всё будем усиливать.
Свежесть играет огромную роль в хоккее. Очень большая разница, когда команда играет большое количество игр. Это словно в плей-офф, и в этой серии мы сыграли на одну игру больше. Серия продолжается. Соперник ничем не удивил. Только мы должны добавить и продолжить играть так, как мы это делали в Челябинске. Усилить игру в обороне, помогать больше вратарю, ловить на себя шайбы, и победа придёт. Хороший урок для нас.
Тактически не хватило свежести в микронюансах, потому что на ребят выпала огромная нагрузка. Надо отдать им должное, они работают, тренируются. Но огромные нагрузки. Перелёты. Игры. Вчера мы играли с Казахстаном, который месяц сидел на сборе, отдельно готовясь к игре с нами, выводили команду на пик. Мы потратили вчера много сил. Сейчас у нас будет время восстановиться. В Красноярске родные трибуны нам помогут», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 6 мая 2023
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