«Куньлунь» объявил об уходе словацкого нападающего Юрчо

Словацкий форвард Томаш Юрчо покинул «Куньлунь Ред Стар» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба пекинской команды в своих соцсетях.

30-летний Юрчо перешёл в «Куньлунь» в ноябре 2022 года. В 32 матчах за команду он набрал 25 (10+15) очков при показателе полезности "-6". Сезон-2021/2022 Юрчо провёл в составе астанинского «Барыса», где провёл 17 игр в регулярной сезоне за астанинский «Барыс», в которых набрал 11 (3+8) очков. В плей-офф он сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы.

Томаш Юрчо является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Со сборной Словакии Юрчо в матче за третье место обыграл сборную Швеции (4:0). Словацкий хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2011 году во втором раунде под общим 35-м номером командой «Детройт Ред Уингз».