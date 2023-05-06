«Куньлунь» объявил об уходе словацкого нападающего Юрчо

Словацкий форвард Томаш Юрчо покинул «Куньлунь Ред Стар» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба пекинской команды в своих соцсетях.
30-летний Юрчо перешёл в «Куньлунь» в ноябре 2022 года. В 32 матчах за команду он набрал 25 (10+15) очков при показателе полезности "-6". Сезон-2021/2022 Юрчо провёл в составе астанинского «Барыса», где провёл 17 игр в регулярной сезоне за астанинский «Барыс», в которых набрал 11 (3+8) очков. В плей-офф он сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы.
Томаш Юрчо является бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. Со сборной Словакии Юрчо в матче за третье место обыграл сборную Швеции (4:0). Словацкий хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2011 году во втором раунде под общим 35-м номером командой «Детройт Ред Уингз».
- 6 мая 2023
-
22:10
-
22:00
-
21:35
-
21:05
-
20:50
-
20:30
-
19:55
-
19:32
-
18:50
-
18:09
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
17:16
-
17:03
-
16:33
-
16:28
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
14:01
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:45