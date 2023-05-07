Аналитик TSN: для Драйзайтля ворота — как футбольные, он может попасть в них куда захочет

Аналитик TSN Крэйг Баттон выразил восхищение игрой нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля. Немецкий форвард в текущем плей-офф забил уже 13 голов в восьми матчах. Рекорд НХЛ по голам в одном плей-офф принадлежит Яри Курри и Реджи Личу, которые забрасывали по 19 шайб.
«То, что Драйзайтль побьёт рекорд НХЛ по голам в одном плей-офф, — дело времени, вопрос в том, когда придёт это время. Возможно, уже в этом раунде. Забудьте о следующих двух сериях, если он до них доберётся, прямо сейчас он в огне. У него 20 голов в последних 24 матчах плей-офф, он выглядит неудержимым. Сейчас для него ворота – как футбольные, он может попасть в них куда захочет. Не знаю, как против него играть «Вегасу», потому что он и в прошлом плей-офф, и в этом показывает, что остановить его практически нереально», — цитирует Баттона TSN.
На текущий момент Драйзайтль является лучшим снайпером и бомбардиром плей-офф. Немецкий форвард провёл восемь матчей, в которых набрал 17 очков — забросил 13 шайб и отдал четыре результативные передачи.
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