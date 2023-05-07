Григоренко объяснил, почему не набрал очков в последних четырёх матчах финала плей-офф КХЛ

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал, почему не набрал очков в последних четырёх матчах финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Форвард был признан самым ценным игроком плей-офф и стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Гагарина.

«Можно сказать, меня закрыли (улыбается). Так получилось, но главное, что нашлись ребята, которые тоже забивали голы, а мы выиграли. По содержанию моя игра не изменилась, просто результативность упала. Такое бывает. Может, усталость сказалось, но все в равных условиях. «Ак Барс» тоже немало матчей сыграл, во Владивосток летал. Так что не стоит всё списывать на физическую форму. О, есть ещё версия — я же под 25-м номером играю. Набрал 25 очков и решил остановиться!» — сказал Григоренко в эфире КХЛ ТВ.

28-летний Григоренко провёл в розыгрыше Кубка Гагарина 27 матчей, в которых набрал 25 (12+13) очков.