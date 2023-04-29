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Форвард ЦСКА Михаил Григоренко стал самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина — 2023

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко стал самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина — 2023
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина — 2023.

Российский форвард стал лучшим снайпером и бомбардиром нынешнего плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Григоренко принял участие во всех 27 встречах розыгрыша, в которых забросил 12 шайб, отдал 13 результативных передач и суммарно набрал 25 очков. Этот бомбардирский результат стал четвёртым в истории лиги.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

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