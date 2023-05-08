Род Бриндамор — о 4:8: никогда не видел, чтобы «Каролина» так играла

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал поражение своего клуба от «Нью-Джерси» в третьем матче четвертьфинала Кубка Стэнли.
«Мы были плохи. Я не знаю, что ещё сказать. Я никогда не видел, чтобы мы так играли. Но я отдаю должное команде соперника», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Напомним, в составе победителей отличились Тимо Майер, Джек Хьюз (дважды), Майкл Маклауд, Нико Хишир, Дэймон Сиверсон, Майлз Вуд и Ондржей Палат.
За «Каролину» забивали Себастьян Ахо, Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Сет Джарвис. Российский голкипер Пётр Кочетков вышел на площадку после первого периода и отразил 18 бросков.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч между командами состоится 10 мая в Ньюарке, начало – в 2:00 мск.
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